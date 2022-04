ASSE : le plus grand talent offensif du centre et deux autres Verts bientôt pros ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE se bat actuellement pour son maintien en Ligue 1. Cependant, les Verts doivent également penser au futur du club. De nombreux jeunes sont prédits à un futur exceptionnel s’ils parviennent à confirmer leur potentiel. Alors que la fin de saison approche à grands pas, plusieurs jeunes joueurs pourraient bientôt signer un contrat professionnel.

Selon “Sainté Inside“, Ayman Aiki va très prochainement recevoir une proposition de premier contrat pro de la part des dirigeants de l’ASSE. À 16 ans, il a déjà inscrit huit buts en douze matchs avec les U19 du club cette saison. Il est considéré comme le plus gros talent offensif du centre de formation.

2 autres jeunes joueurs pourraient l’imiter et également passer pro.

Pour résumer

