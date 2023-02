ASSE : le poids de l'histoire, l'OM, le RC Lens... Kitambala lâche quelques vérités bien senties

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

De son passage dans le Forez, les supporters stéphanois se souviennent de Lynel Kitambala davantage pour le nom qu'il avait demandé à écrire sur son maillot "K-Lynel" que pour ses exploits sur le terrain. Arrivé de Lorient en 2011, l'attaquant alors âgé de 22 ans avait franchement déçu, ne parvenant pas à s'imposer dans l'équipe de Christophe Galtier. Au bout d'une année et demi et moins de vingt matches joués, il avait été prêté à Dresde puis Auxerre avant d'être vendu à Charleroi en 2014. Un flop. Mais qui a visiblement beaucoup de lucidité concernant son parcours et les clubs dans lesquels il a joué.

Dans l'émission 100% Football Amateur de Farid Rouas, il a ainsi évoqué son échec à Saint-Etienne, le comparant avec les deux autres grands clubs populaires de France mais expliquant aussi que les attentes des supporters sont trop élevées : "Saint-Étienne, c'est un très gros club. Quand tu y arrives, c'est comme si tu étais à Lens. Je ne vais pas dire Marseille parce que l'OM, c'est un cran au-dessus pour moi. Tu es dans un club mythique et je ne m'estimais pas prêt parce qu'à Lorient, je n'avais pas terminé ma formation. Je pars trop tôt à Sainté. Au-delà du statut, il faut assumer les supporters, l'histoire du club. Là-bas, on me parlait tout le temps des années folles. Ça me faisait un peu mal parce que je me disais que les gens voient tellement le passé qu'ils ne voient plus le présent. À cause du passé, ils espèrent, ils attendent à chaque fois que ce soit aussi bien, même mieux que ce qu'ils ont connu par le passé. Je disais souvent aux supporters que j'étais d'accord, que Saint-Étienne était un méga-club à l'ancienne mais pourquoi ne pas voir le club comme il l'est aujourd'hui, trouver des solutions pour qu'il revienne dans la lumière ?"