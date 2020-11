ASSE : Le potentiel de Charles Abi fait débat

Je crois toujours autant en lui

« J'aime beaucoup Charles Abi. Il me fait penser à Bafé Gomis, un joueur que j'adorais et pour qui j'ai la plus grande estime. Mais bien sûr, Abi est loin d'avoir aujourd'hui l'efficacité de son aîné puisque son premier but en L1 se fait toujours attendre. Pourtant, je crois toujours en lui. Dur comme fer. Il y a des gestes qui ne trompent pas et quand on se remémore son but en finale de la Gambardella au Stade de France, la façon dont il emmène le ballon et élimine le défenseur toulousain pour aller tromper le gardien, on se dit que le potentiel est là, énorme. Depuis, le contexte n'a pas franchement été favorable à l'ASSE, et Abi a été freiné par plusieurs blessures. Mais son début de saison avait été bon, dans la foulée d'un été où il avait inscrit 6 buts en amical. A Lyon, son retour a fait du bien, et il a la confiance de Puel, devant. Une confiance qu'il va finir par justifier en claquant un but, puis un deuxième, et d'autres encore. Il a juste besoin d'un déclic, mais les Verts tiennent avec lui leur avant-centre du futur, j'en suis persuadé. »

Laurent HESS

Je suis un peu plus sceptique

« A l'issue de la victoire en Coupe Gambardella face à Toulouse en 2019 (2-0), j'avoue m'être un peu enflammé sur le potentiel du « grand Charles ». Je n'en étais pas à faire, comme certains, le parallèle avec Kylian Mbappé mais j'imaginais Abi vite prendre de l'envergure à l'ASSE et rapidement susciter l'intérêt de très grands clubs. Là où Saliba et Fofana ont vite trouvé preneur, Abi n'est plus LA pépite suivie par tous les recruteurs.

Un an et demi a passé depuis sa prestation Masterclass à Saint-Denis et l'intéressé, désormais âgé de 20 ans, n'a toujours pas marqué le moindre but en Ligue 1... Et seulement une petite réalisation en Coupe de France face au Paris FC. Le tout en 29 apparitions. Si je trouve son jeu dos au but intéressant, j'ai du mal à voir en lui un futur buteur prolifique. Un bon footballeur de milieu de tableau de l'élite ou de haut de tableau de Ligue 2 pourquoi pas ? Plus, je suis moins convaincu...

Alors évidemment je ne demande qu'à être agréablement surpris par Charles Abi (comme le peuple vert l'avait été par Pierre-Emerick Aubameyang en son temps). Il y a dix ans, Cristiano Ronaldo avait cette phrase culte : « Les buts, c'est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ». J'attends le premier en L1 d'Abi pour voir comment il enchaînera. Pour l'instant, sa trajectoire de goleador chez les jeunes suit davantage la courbe d'un Idriss Saadi que celle d'un Bafétimbi Gomis. Avec tout le respect que j’ai pour Saadi, qui mène une carrière honnête même s’il n’a jamais retrouvé le rendement de ses très jeunes années. »

Alexandre CORBOZ