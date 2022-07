ASSE : le premier onze de la saison à Dijon a fuité

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Il n’y a pas eu de miracle samedi pour l’ASSE face au SCO d’Angers. Face à une solide formation de Ligue 1 déjà bien en place, les Verts ont coulé malgré le premier but stéphanois d’Anthony Briançon (1-4). Un regret alimente les discussions aujourd’hui : l’ampleur du score final.

« Je suis embêté par le score final car il ne reflète pas la physionomie de la rencontre, a déjà pesté Laurent Batlles. J’ai vu une belle équipe pendant une heure et quart. En termes de jeu, d’occasions, j’ai vu beaucoup de choses positives mais sur la fin du match, ce n’est pas normal qu’on lâche comme ça. Le score est difficile à accepter mais il montre aussi qu’il faut qu’on hausse notre niveau sur 90 minutes. On ne mérite pas ça. On doit être plus performants offensivement. On peut, on doit être à 2 ou 3-1, mais ça se termine sur un 1-4. Il ne faut pas réitérer ça. »

Pour éviter de répéter une telle performance, le coach de l’ASSE devrait changer ses plans dès samedi à Dijon pour le démarrage de la saison de Ligue 2 (15h). Sauf pépin physique ou autre, Le Progrès mise ainsi déjà sur ce onze de départ probable des Verts : « Green - Briançon, Giraudon, Nadé - Maçon, Camara, Youssouf, Mouton (ou Neyou si remis de blessure), Bouanga - Rivera (ou Lobry) - Krasso.