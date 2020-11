ASSE : le présent, l'avenir, Puel, Ryad Boudebouz se lâche comme jamais

Le retour est effectif. Pas complètement en grâce, certes, mais au moins dans le groupe de Claude Puel. Titulaire à Brest, il y a plus d'une semaine, Ryad Boudebouz n'était que remplaçant, hier soir, face au LOSC (1-1). Auteur d'une bonne rentrée, l'ancien montpelliérain a envie de prouver à son entraîneur qu'il a sa place dans l'effectif. Ce qui, douce évidence, ne fait pas trop de doutes au vu de la technique du joueur, capable de faire ce qu'il veut avec un ballon.

Ce matin, au lendemain du nul face à Lille, l'Algérien s'est exprimé sur la chaîne Téléfoot. L'occasion d'une attendue mise au point. Extraits de propos retranscrits par poteauxcarrés.

"Quand tu vois notre onze de départ hier, avec Wahbi (Khazri), Romain (Hamouma), des joueurs qui ont beaucoup de matches en Ligue 1, c’est sûr que c’est différent ! Quand il y a un moment difficile sur le terrain, ces joueurs savent gérer un peu plus la situation. Ça fait partie d’une équipe, d’un groupe. Aujourd’hui on est dans la difficulté, on a besoin de points, c’est bien de retrouver un onze comme ça.

"Je me sens bien ici, j’ai fait un an et franchement, il y a eu ce qui s’est passé avec le Covid, je n’ai pas voulu partir sur cette situation. J’ai envie de faire plus, je veux essayer de démontrer plus. J’ai eu une opportunité de partir, je suis allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce club. On a les capacités pour ressortir, pour s’éloigner de cette zone, pour aller jouer un peu plus haut. Mais il va falloir continuer à faire les efforts. Quand on se relâche un peu, c’est là où on perd les matches. J’essaye de travailler sereinement, de ne pas me prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves dans la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie de faire beaucoup ici. Y’a un grand club, y’a des supporters, tout est réuni pour réussir.

J’espère jouer le maximum et surtout être efficace pour le groupe. Il y a eu une réunion la semaine dernière. Je pense que les joueurs ont dit au coach ce qui n’allait pas et le coach aussi. C’est une discussion constructive d’après ce que j’ai pu entendre. Directement après on prend un point contre Lille. C’est bien mais dans le foot il y a beaucoup de paroles, c’est beaucoup mieux les actes. Maintenant on sait ce qu’on a à faire, on est des joueurs avec beaucoup de matches. Je ne me fixe pas d’objectifs cette saison. Je veux jouer. C’est sûr que je veux être titulaire, je veux aider l’équipe. Ce serait bien de s’éloigner de cette zone rouge. Il faut prendre des points. Le match contre Dijon, c’est notre championnat. Dijon est allé gagner à Nice donc on sait que ça va être un match très difficile. Il va falloir faire un match très solide là-bas."