ASSE : le Prince du Cambodge fait accélérer la vente, réunion prévue mardi!

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Si l'offre du prince du Cambodge Ravichak Norodom ne sera pas forcément acceptée par les dirigeants de l'ASSE, celle-ci aura au moins le mérite de faire accélérer les discussions pour la vente des Verts.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, le petit-fils du roi Sihanouk a bien déposé vendredi une lettre de garantie bancaire de 100 M€ qui lui permet d'avoir accès à la data room de la vente des Verts. Reste désormais à savoir s'il concrétisera son intérêt par une offre effective à la hauteur des attentes du tandem Caïazzo – Romeyer.

Les présidents de l'ASSE vont voir KPMG mardi matin

Si Bernard Caïazzo est emballé à l'idée de vendre le club stéphanois à un Prince, Roland Romeyer serait de son côté plus méfiant, privilégiant toujours le projet local d'Olivier Markarian. Un projet qui n'a toutefois pas encore passé le premier cap du cabinet KPMG malgré le soutien de banques luxembourgeoises.

Dans son article du jour, L'Equipe avance deux informations nouvelles : d'abord que le dossier américain Terrapin serait piloté par Jérôme de Bontin, qui avait déjà tenté de racheter l'ASSE en 2018 avec Peak6... Et qu'une accélération de la vente pourrait avoir lieu mardi matin à l'issue de la réunion avec le cabinet KPMG. « Une fois le ou les dossiers choisi(s) - sans occulter la possible existence d'un quatrième candidat caché -, le(s) éventuel(s) repreneur(s) pourra (ont) éplucher les comptes du club en détail. À l'issue de cette expertise, une offre de rachat sera adressée à Caïazzo et à Romeyer. Ou pas », écrit Bernard Lions.