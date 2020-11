ASSE : Le projet de Puel fait de plus en plus débat

Adrien, Poitiers :

« Je fais toujours confiance à Puel. On a pu voir que nos jeunes avaient de la qualité. C'est intéressant. Mais je reste persuadé qu'il faut de vrais leaders pour les entourer. Après, les derniers résultats s'expliquent surtout par les nombreuses absences. On va repartir de l'avant dès que l'on aura retrouvé notre effectif au complet. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Depuis le départ de Wesley Fofana, le projet a pris un coup dans l'aile. Puel voulait en faire un taulier... Défensivement, on a beaucoup perdu avec ce départ. Après, faire confiance aux jeunes, c'est une bonne chose. Mais il faudrait mieux les encadrer. Sinon, on n'y arrivera pas ! »

Jean-Loup, Ploërmel :

« Il faut avoir confiance en notre coach. Il a dit qu'il fallait deux ou trois ans pour installer ce nouveau projet. Je pense qu'il va surtout falloir recruter rapidement un buteur expérimenté. Dès le Mercato hivernal, je l'espère. Mais son projet tient toujours la route. C'est un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Par le passé, de nombreux jeunes joueurs qui ont évolué sous ses ordres ont progressé... Alors pourquoi pas à ''Sainté'' ? On doit lui laisser du temps. »

Isaac, Marseille :

« Le départ de Fofana a été un premier coup dur pour Puel. Ensuite, il y a eu énormément de blessures, dont celle de Maçon... C'est ce qui explique certainement les derniers résultats. Malgré tout, certaines compositions sont assez surprenantes. Il y a des joueurs qui sont alignés alors qu'il n'ont visiblement pas encore le niveau de la Ligue 1. En tout cas, il va falloir que les Verts prennent des points et le plus rapidement possible, pour éviter de revivre une saison similaire à la précédente. Ce sera surtout la saison prochaine que Puel sera attendu. »

Audrey, Sennecey-le-Grand :

« Au départ, j'étais d'accord à 100% avec le projet de Puel. Il fallait du changement. Mais je pense qu'il faut vraiment des cadres comme l'a dit notre ancien capitaine Loïc Perrin, pour entourer tous les jeunes. »

Aubin, Vichy :

« C'était le meilleur projet à mettre en place pour que le club s'y retrouve financièrement. Cependant, sportivement, c'est plus délicat car en général les résultats tardent à arriver. Je trouve tout de même que nous avons de très bons jeunes joueurs. Il y a eu pas mal de choses intéressantes en début de saison. Il ne faut pas tout effacer. C'est un projet difficile, cela demande de la patience. Mais on était prévenus. Il ne faut donc pas s'attendre à quelque chose cette saison, mais plutôt la prochaine. »

Antoine, Saint-Étienne :

« On ne peut pas déjà remettre en cause le projet. On a eu des difficultés lors des derniers matches, mais je l'explique surtout par les nombreux joueurs blessés... On avait réalisé un excellent début de saison. Je suis sûr que l'on va se remettre dans le droit chemin. Puel est un très bon entraîneur, et il va faire progresser tous nos jeunes joueurs. C'est sa philosophie. »

Pascal, Chomérac :

« Je suis partagé. J'ai envie de croire à son projet, car on a des jeunes talentueux comme Youssouf, Moueffek, Aouchiche et Neyou... Et on sait que Puel aime faire progresser les jeunes. Avec un peu d'expérience, ça pourrait fonctionner. Mais sincèrement, j'ai la conviction que dans le football actuel, ce n'est pas possible de créer un projet sur du long terme. La preuve en est avec le départ de Fofana. Dès que l'on aura un joueur performant en Ligue 1, la saison d'après il ne sera plus chez nous. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. À partir de là, il me paraît compliqué de bâtir avec des jeunes sur deux ou trois saisons, et surtout d'avoir des résultats à la clé. »