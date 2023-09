ASSE : le pronostic cash de Jessy Moulin pour le match à Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Formé à Saint-Etienne, où il a joué de 2008 à 2021 (avec trois prêts), Jessy Moulin a conclu sa carrière à Troyes (2021-23). Autant dire que le match entre l'ESTAC et l'ASSE cet après-midi au stade de l'Aube ne le laisse pas indifférent. Interrogé par L'Est-Eclair, l'ancien gardien voit une nouvelle victoire des hommes de Laurent Batlles, essentiellement parce que les locaux sont en pleine crise.

"Les Verts sont très favoris"

"D'un point de vue neutre, je pense que les Verts sont très favoris. Pourquoi ? Au vu de leur équipe... Troyes est en difficulté, avec beaucoup de jeunes. On sait bien que c'est dur de se sortir de moments comme ça avec autant de jeunes. C'était le cas à l'ASSE il y a quelques années. En plus, à l'Estac, il y a beaucoup de nouveaux, c'est une très mauvaise période. J'ai lu que ça pouvait être la dernière du coach Kisnorbo. Je ne sais pas ce qu'il en est mais ça a l'air d'être la crise. Cela me fait mal au cœur de le dire mais je ne suis pas du tout surpris par la tournure des évènements. Tous les joueurs qui étaient là la saison dernière savaient qu'il y avait de fortes chances qu'on en arrive à ce point. Les joueurs ne sont pas écoutés. Cela n'allait déjà pas en fin de saison dernière, je ne voyais pas comment ça aurait pu changer du jour au lendemain. Je suis très triste car j'ai apprécié ce club et j'y ai toujours des amis. Les Verts sont sur une belle période, avec cinq matches sans défaite, ils viennent à Troyes pour gagner."

