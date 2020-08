ASSE : le PSG a envoyé des signaux d'espoir à Puel et aux Verts

L’ASSE a frôlé la correctionnelle la saison dernière. Après une prise en main de l’équipe des plus efficaces, Claude Puel a longtemps été plongé dans le doute et a été à deux doigts de la relégation en L2.

Grâce à quelques coups bien sentis et l’arrêt du championnat en raison de la crise sanitaire, les Verts sont resté dans l’élite et se sont juré qu’on ne les y reprendrait plus. Le PSG a du aider dans cette démarche. En finale de la Coupe de France, perdue le 24 juillet devant la bande à Neymar (0-1), les joueurs de l’ASSE se sont rendus compte qu’ils étaient de taille. Selon Timothée Kolodziejczak, ce constat va leur servir pour l’exercice en cours.

« La finale contre le PSG a envoyé de bons signaux »

« L’équipe qui s’adaptera le plus vite aura plus de chances de gagner. À ce titre, la finale a envoyé de bons signaux, explique le défenseur des Verts dans L’Équipe. On n’a pas eu la réussite sur un poteau. Alors que tout le monde nous voyait en prendre cinq ou six, on a donné le maximum à dix contre onze et livré un match complet. Il faut rester sur ça, tout au long de la saison (...) Je ne pense pas qu’on serait descendus. On était repartis sur une bonne dynamique avec notre demi-finale devant Rennes (2-1, en Coupe de France, le 5 mars), puis contre Bordeaux (1-1, le 8), avec une équipe d’expérience. »