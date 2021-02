ASSE : le PSG a failli priver Puel d'un de ses nouveaux tauliers

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Arrivé à l’ASSE en juin 2019, Harold Moukoudi n’a pas donné tout de suite des gages de sécurité maximale. Souvent à contretemps et encore un peu tendre pour diriger la défense des Verts, le stoppeur a dû prendre son mal en patience et a enfin su trouver sa place après un prêt concluant à Middlesbrough pendant six mois début 2020.

Cette expérience semble l’avoir métamorphosé mais le PSG aurait pu le faucher en plein élan en juillet dernier. « Je reviens dix jours avant la finale de Coupe de France, je fais deux bons matchs de préparation et je me dis "c'est bon, le Harold qui était en Angleterre il est là". C'est quelque chose qui m'a tout de suite mis en confiance, a-t-il expliqué lors d’une discussion sur Twitter. Ensuite, je me blesse à la côte, avant le match contre Paris mais je joue avec. Après je ne pouvais même plus marcher, dormir. Je me dis mince... En sachant qu'en plus je ne me blesse jamais... »

Moukoudi a toujours cru en sa bonne étoile

Malgré ce coup dur, Moukoudi (23 ans) n’a jamais perdu la foi en gardant toujours son côté positif. Bien lui en a pris puisque Claude Puel compte désormais sur lui. « Malgré tout, j'étais confiant. Je savais qu'à un moment donné j'allais jouer et pouvoir saisir ma chance, a-t-il poursuivi. Je fais une bonne saison, de bons matchs. Mais me connaissant, je sais que je peux faire mieux. »