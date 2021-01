ASSE : le PSG, ses progrès, ses objectifs... Arnaud Nordin se veut très ambitieux

But! : Arnaud, que peut-on vous souhaiter pour 2021 ?

Arnaud NORDIN : De prendre beaucoup de points. De remonter au classement. De gagner beaucoup de matches. Et surtout la santé évidemment car la période reste compliquée.



On s'attend à retrouver une équipe revancharde...

Revancharde je ne sais pas. Mais on est tous des compétiteurs et c'est clair qu'on a envie de bien faire. On a perdu beaucoup de points. On va essayer d'en regagner au maximum pour remonter au classement.



La série d'invincibilité vous redonne-t-elle confiance ?

Oui. En plus il y a eu de bonnes choses. Il faut qu'on continue sur cette ligne directrice. C'est comme ça qu'on engrangera.



Le classement n'est-il pas inquiétant ?

Non non. Pas du tout. On travaille bien. On est tous concernés. Et il y a de la qualité dans ce groupe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

« 6 buts je serais content. Mais 10 buts, ce serait encore mieux ! »

Y compris quand on s'apprête à jouer le PSG ?

On sait bien que ce sera un match compliqué. Les Parisiens vont venir pour bien commencer l'année. Mais nous aussi on a cette envie là. Je pense que ce sera un bon match. En plus les Parisiens ont un nouveau coach. Tout le monde aura envie de se montrer. Ça va les motiver.

A titre personnel, vous avez bien fini l'année, avec 2 buts...

Je me sens bien. Les stats vont avec. Le coach me parle beaucoup. Il insiste sur mes déplacements. J'en recueille les fruits. Je sens que je suis en train de franchir un cap.

Votre record, c'est 6 buts, lors de votre prêt en L2 à Nancy. Vous signez pour atteindre ce total ?

6 buts je serais content. Mais 10 buts, ce serait encore mieux ! Je vais tout mettre en oeuvre pour aider au maximum l'équipe. Je suis attaquant et un attaquant a toujours envie de marquer, de faire des passes décisives.

Vous avez inscrit vos 2 buts du gauche, en rentrant de la droite. Ailier droit, c'est le poste où vous vous exprimez le mieux ?

Je m'y sens bien, c'est vrai. Mais j'ai déjà évolué à gauche, en 9 ou en 9 et demi. Je n'ai pas vraiment de préférences même si c'est vrai que je me sens bien à droite.