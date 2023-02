ASSE : le PSG, une source d'inspiration pour un Stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le site Evect publie ce dimanche un long entretien de Léo Pétrot, dans lequel le défenseur de 25 ans revient sur son parcours, son retour l'été dernier à Saint-Etienne mais aussi sur ses modèles. On y apprend qu'il apprécie beaucoup William Saliba (Arsenal) et Wesley Fofana (Chelsea), formés comme lui dans le Forez et qui font aujourd'hui le bonheur de la Premier League, mais également Sergio Ramos et Marquinhos. Ce qui fait qu'il regarde souvent les matches du PSG...

"C’est vrai que j’essaye de toujours regarder les joueurs qui jouent à mon poste pour voir comment ils bougent, comment ils jouent, comment ils défendent, comment ils ressortent les ballons. Forcément, il y a le côté spectateur avec l’envie de voir du beau football mais je suis souvent en train de regarder les matches à la télévision pour m’inspirer des meilleurs, Ramos ou Marquinhos, les grands défenseurs comme ça. J’essaye d’analyser."