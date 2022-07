ASSE : le rachat de Blitzer a bien capoté, une insulte de Romeyer au peuple vert dévoilée ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

David Blitzer ne sera pas le prochain homme fort de l’ASSE. Comme déjà évoqué la semaine dernière, l’homme d’affaires américain a lâcher l’affaire devant la fin de non recevoir des dirigeants stéphanois. Aujourd’hui, nous en apprenons bien plus sur ce dossier brûlant. C’est encore une fois notre ami Romain Molina qui met les mains dans le cambouis pour évoquer les coulisses du rachat avorté. Et, comme souvent avec ses révélations, les supporters de l’ASSE risquent de tomber des nues.

« On va gagner 3 matchs, et les fans vont nous su*** »

« Bravo aux dirigeants de l'ASSE qui font encore foirer un rachat ! Ils sont persuadés de remonter immédiatement, et que leur club vaut plein d'argent (pour eux). Le groupe Blitzer a déjà des demandes d'autres clubs en France. C'est rare un proprio avec des fonds propres, donc, a-t-il lâché sur Twitter. Si le groupe Blitzer communique sur ce qui s'est vraiment passé, je ne vois pas comment les dirigeants peuvent rester en poste. C'est trop insultant. Mais comme dirait Romeyer :"On va gagner trois matchs, et les fans vont nous sucer à nouveau." Voilà comment on vous traite. »

Voilà comment on vous traite. — Romain Molina (@Romain_Molina) July 9, 2022

Pour résumer Romain Molina en a remis une couche sur le rachat avorté de l’AS Saint-Étienne par David Blitzer, évoquant même par ailleurs des propos insultants de Roland Romeyer envers le peuple vert. Les supporters stéphanois vont tomber des nues.

