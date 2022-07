ASSE : le rachat par David Blitzer tombe à l'eau !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'AS Saint-Etienne ne sera pas rachetée par David Blitzer. En effet, un proche des actionnaires de l'ASSE a déclaré à l'AFP que les négociations avec le milliardaire américain ont pris fin.

"La négociation engagée entre les actionnaires de l'AS Saint-Etienne et l'homme d'affaires américain David Blitzer pour le rachat du club de football professionnel a échoué. La période de négociation exclusive, qui avait débuté voici 45 jours, a pris fin à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi sans aboutir à un accord. Elle n'a pas été prolongée. Le processus de vente se poursuit. le club communiquera sur ce sujet lundi." Au grand dam des supporters des Verts, la vente de leur club est donc une nouvelle fois repoussée.

