ASSE : le rappel du peuple vert pour sauver le club

Il n'existe pas 36 solutions pour remplir un stade. Soit espérer que l'équipe qui y joue pratique un jeu séduisant, et obtienne des résultats, soit casser les prix et proposer des matches de football à très bas prix. Dans le cas de l'ASSE, au stade Geoffroy-Guichard, c'est assez vite vu et c'est bien la seconde solution qui est privilégiée.

Les joueurs de Laurent Batlles, qui ne mettent pas un pied devant l'autre depuis des mois, sont aujourd'hui bons derniers de L2. Et se doivent donc de sauver ce qui est encore sauvable. Voilà aussi pourquoi la direction du club espère garnir Geoffroy-Guichard pour un soutien populaire forcément souhaité. Contre Caen, le 30 décembre prochain, l'opération "Tous dans le chaudron" est donc remise au goût du jour avec une place à tarif unique de 10 euros dans tout le stade.

Un achat qui permettra d'assister au match suivant, contre Laval, pour le même tarif.