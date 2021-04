ASSE : le rappeur stéphanois MC Pampille envoie un message à Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

« La victoire à Nîmes fait beaucoup de bien. C'était un match crucial, comme à Lorient, et pour une fois on l'a bien négocié. Khazri revient bien. Il avait déjà été décisif à Rennes et à Angers. Quand il est à ce niveau, il tire vraiment l'équipe vers le haut. Il met une belle frappe, Bouanga aussi, sans parler d'Hamouma sur son but refusé. C'était un bon match, bien maitrisé. Green a fait fort en arrêtant ce penalty imaginaire. C'est la belle histoire. On va voir la suite mais il a été surprenant. Je l'ai trouvé serein, bon aux pieds. Il a su saisir sa chance, contrairement à Bajic, malheureusement. Après, lequel est le meilleur des deux, je n'en sais rien.

« Ce serait bien pour tout le monde qu'ils sortent du silence, même pour eux »

Sur ce match, tout le monde a été bon, mais j'ai vraiment apprécié la prestation de Camara. C'est peut-être lui notre meilleur joueur de la saison. Même quand on est au fond du trou, il arrive à sortir la tête de l'eau. Il a un gros volume : il récupère, il se projette. Il a énormément progressé. Avec cette victoire, on respire mieux, mais le maintien est encore loin d'être acquis. On a de gros matches qui arrivent : Paris, Lille, Marseille, Montpellier. C'est pour ça qu'il faut enfoncer le clou contre Bordeaux. On ne va pas s'enflammer car juste avant Nîmes, il y avait eu le 4-0 contre Monaco. La vérité d'un jour est rarement celle du lendemain avec cette équipe... Après, par rapport à la direction, je suis 100% d'accord avec les supporters et le Maire. Tout le monde est un peu dans le flou. Entre Caiazzo qui n'est jamais là et Romeyer qui se tait, les présidents se font tout petits depuis qu'on a de mauvais résultats. Ils doivent se positionner. Ce serait bien de savoir où on en est et où on va. Ce serait bien pour tout le monde qu'ils sortent du silence, même pour eux. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

COUP DE PRESSION ! Le maire de @saint_etienne_ s'exprime sur la situation de l'ASSE dans nos colonnes ! Entretien musclé et passionnant !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tTAXFVQtTE — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 5, 2021