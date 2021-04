ASSE : le RC Strasbourg offre un gros coup de pouce à Puel contre les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Qui de mieux placé que Thierry Laurey serait apte à donner des tuyaux à Claude Puel contre les Girondins de Bordeaux ? L’entraîneur du RC Strasbourg a battu le FCGB dimanche au Matmut Atlantique et peut même se vanter d’avoir mené 3 à 0 après une demi-heure de jeu (3-2).

Devant ce panorama, l’entraîneur de l’ASSE est bel et bien obligé d’écouter ses arguments sur les forces et faiblesses d'un collectif marine et blanc qui a rendez-vous dimanche dans le chaudron stéphanois (15h).

« Si tu ouvres l’axe contre Bordeaux, ça va être du gâteau »

« Si tu ouvres l’axe contre Bordeaux, Hatem Ben Arfa va se régaler, ça va être du gâteau. On savait qu’avec leur système de jeu, avec Hwang, De Préville, et Ben Arfa dessous, qui sont en plus pied rentrant, forcément, ça allait arriver dans cette zone-là, a analysé Laurey dont les propos sont retranscrits par Girondins4Ever. Après, le problème c’est que quand tu cibles et que tu fermes l’axe, tu ne joues pas à 15 non plus, donc il faut des joueurs sur les côtés quand même… Il y avait une organisation, mais on n’a quasiment pas tenu compte de ce que Bordeaux mettait en place, parce qu’on ne savait pas trop… Les journaux se sont trompés sur la composition d’équipe, cela prouve que personne ne connaissait réellement la composition de Bordeaux. On avait donc décidé de se concentrer sur nous-mêmes. » Nul doute que ce sera aussi le cas de Puel à l’ASSE.