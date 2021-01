ASSE : le remplaçant annoncé de Thuilot évite un premier litige avec Romeyer et les supporters

L’ASSE a confirmé hier la tendance développée par Laurent Hess dans la matinée : Xavier Thuilot, le directeur général, a quitté le club ligérien et le nom de son remplaçant a rapidement filtré. Jean-François Soucasse semble bien parti pour s'engager avec les Verts. Sa réputation semble le précéder avant de poser ses valises dans le Forez.

D’après le journaliste de France Bleu Occitanie Julien Balidas, Soucasse « était l'homme le plus détesté de Toulouse ». « Les supporters ne voulaient plus de Jean-François Soucasse au TFC, a-t-il ajouté. Ce n'était pas rare de voir des banderoles "Soucasse démission" sur le périphérique toulousain et dans les tribunes à longueur de week-end. Un homme vraiment haï ».

Soucasse a promis de déménager de Toulouse

Pour éviter de transposer ces querelles à l’ASSE, le remplaçant annoncé de Thuilot souhaite déjà se démarquer de son prédécesseur auprès de Roland Romeyer et des supporters stéphanois. Si le co-président des Verts en voulait à Thuilot de ne pas s’être installé à plein temps à Saint-Étienne - alors que sa femme et ses enfants vivaient toujours à Lille - Le Progrès avance que « Soucasse a promis de déménager de Toulouse. » En attendant, il faudrait déjà que son arrivée soit officialisée.