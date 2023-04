ASSE : le remplacement de Pétrot contre Niort fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Nadé doit le remplacer

« Si Dennis Appiah est une solution logique et « entendable » pour remplacer Léo Pétrot (suspendu contre Niort), j'ai peur que ce changement déséquilibre l'assise défensive des Verts. Il n'est jamais simple de remplacer un piston droit EN axial gauche d'une défense à trois ou de basculer Saïdou Sow de la droite vers la gauche du trio pour rééquilibrer le trio.

A mon sens (et parce que Laurent Batlles en a aussi la possibilité sur le banc!), je donnerais sa chance à un un vrai spécialiste du poste. A choisir entre Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon, je choisirais quand même le premier nommé. Contrairement à l'ancien Troyen, le natif de Sarcelles n'est jamais réellement sorti des plans du coach. S'il n'a plus débuté un match de Ligue 2 depuis la réception de Caen le 30 décembre et qu'il a failli partir cet hiver, Nadé était régulièrement dans le groupe et a pu dépanner sur 20 minutes à l'occasion de la précieuse victoire à Nîmes.

Je pense que son entrée après l'égalisation à la toute fin du match du Havre (2-2) est d'ailleurs une petite indication du choix déjà acté de Laurent Batlles. S'il veut se valoriser dans l'optique d'un départ l'été prochain, à un an de la fin de son contrat, Mickaël Nadé serait bien inspiré de réaliser un gros match face aux Chamois... »

Alexandre CORBOZ

Plutôt Appiah

« Batlles a deux solutions pour remplacer Pétrot contre Niort : soit Appiah, soit Nadé. Et je milite plutôt pour un repositionnement de Dennis Appiah. L'ancien nantais est polyvalent, il peut jouer axial gauche. Et jusqu'ici, je l'ai trouvé plus convaincant sous le maillot vert dans l'axe qu'en piston. Le remettre dans l'axe permettrait à Mathieu Cafaro de débuter sur le côté et cette formule est plus offensive. Or, contre Niort, la victoire est impérative et l'ASSE devra chercher à emballer la rencontre. En plus, Cafaro reste sur une bonne entrée en jeu au Havre, où il avait initié l'action du but égalisateur de Krasso. Après, avec la trêve internationale et l'absence de Sow ces derniers jours, on peut aussi imaginer que Batlles laisse le Guinéen sur le banc samedi après-midi, ce qui permettrait à Appiah et à Nadé d'être tous les deux titulaires en défense centrale aux côtés de Briançon. »

Laurent HESS