ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : « À Saint-Étienne oui, mais ce n’était pas partout la fête »

« Ce n’est que le reflet de la société » nous ressortiront les dirigeants du football français, les mêmes qui criaient à l’inaction de leurs prédécesseurs pour prendre la place à coup de belles promesses. Celles de la rigueur, celles de ressources nouvelles pour les clubs. On allait voir ce qu’on allait voir, une France du ballon rivalisant avec les quatre autres grands d’Europe. Résultat? Paris a la réponse et le pauvre (antinomie certes au PSG) Christophe Galtier, champion avec Lille, n’est plus bon qu’à jeter aux orties. Le pré était-il trop grand pour lui? La pression médiatique et peu sociale des réseaux a tanné sa peau de gentil, ignoré son second degré, enflé la polémique de paroles aussi déplacées si elles ont été tenues, qu’orientées par un bon copain qui ne lui veut que du bien. De son quartier multicolore de Marseille, il avait baigné dans la convivialité qui lui sied, à Saint-Étienne, jusqu’aux chaussettes e-trappes de l’usure aiguisée par sa direction. ALille aussi, jusqu’aux bisbilles qui ont eu raison de la patience de Luis Campos. A Nice il aurait pu voir l’orange clignoter avant le rouge brandi au Parc pour un final en eau de boudin. On peut se dire qu’il n’avait pas les épaules mais qui osera avancer que Léo Messi ne les avait pas? Où peut-on entendre sifflé, le meilleur joueur du monde, si dépassé et blasé (!) qu’il finit meilleur passeur du championnat avec seize offrandes et dixième buteur de cette L1 avec seize buts sans aucun penalty. Qu’en pensent le président Labrune bien discret et les investisseurs promis au football hexagonal? Et du côté de la fédération où des joueuses ont décidé du sort de la sélectionneuse avec la bénédiction de dirigeants qui tenaient le goupillon? Comment ces as de la communication vont-ils se sortir du brouillard des lacrymos de Nîmes, de l’inconséquence d’un spectateur qui a joué les acteurs de navets à Bordeaux, des élans de supporters qui n’ont pas attendu trente secondes de plus pour laisser exploser leur joie, après quatorze ans de patience, de l’agression subie par un gamin de 8 ans malade, dans le stade à Ajaccio?

Plutôt suivre l’exemple du Lens de Joseph Oughourlian

Les sanctions ne pouvaient pas tarder, mais quelles leçons adresseront les censeurs à ceux qui avaient peut-être laissé un peu de leur esprit sportif dans les vestiaires dont ils ne sont pas ressortis? Les images de la commotion de Lucas Buades nous ont rappelé celle dont avait été victime Jean-Pierre Papin à Geoffroy-Guichard avant un ASSE-OM, heureusement moins inquiétante que celle qui a dû un jour atteindre le cerveau du pousseur démêlé de Gironde comme hier du lanceur de canette du Forez. L’arbitre ne pouvait sans doute pas prendre d’autre décision après les jurisprudences Payet avec l’OM à Nice et Lyon la saison dernière. Mais, les Ruthénois ont-ils cru en tirer bénéfice, comme en ont peut-être rêvé les Dijonnais de Pascal Dupraz au Havre? On n’ose le croire, bien sûr…

Il y a un an Vincent Labrune sans faire dans la dentelle diplomatique voulait, devant l’assemblée générale de la fédération « changer de braquet, sortir les criminels des stades » avec en fond d’écran la fin désastreuse du match de barrage ASSE-Auxerre. Il reste du travail, et qu’il ne croit pas avoir gagné une partie à Saint-Étienne parce que vendredi dernier ce fut une belle fête pour la dernière de la saison. Les sanctions n’enterrent ni les tensions, ni les pressions, pas plus que des budgets à explosion. Demandez aux investisseurs qataris de Paris, américains de Marseille ou Lyon, chinois d’Auxerre, anglais de Nice, russes de Monaco, émiratis de Troyes. Arrêtons car Roland Romeyer et Bernard Caïazzo y trouveraient raison à conserver leurs actions. Et citons plutôt le Lens de Joseph Oughourlian… »

Didier Bigard