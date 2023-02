ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : « C’est mieux quand on s’en donne les moyens »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« Le foot, c’est quand même mieux quand on gagne »... Jean-François Soucasse esquissait un petit sourire en regagnant son véhicule après la victoire sur Dijon. Mais pas question d’en rajouter, même si, cette fois, les Verts sont sortis de la zone rouge. Le classement reste forcément précaire et il n’est pas question de fanfaronner a prévenu Dennis Appiah qui fait parler l’expérience en dehors du terrain aussi. « Il faut continuer à avoir cette rigueur, cette discipline, ne pas se croire plus beaux que les autres. On est encore dans une situation compliquée donc il faut jouer comme une équipe qui joue sa survie. Si on ne montre pas qu'on est présent dans les duels, on va se faire marcher dessus ». Samedi, tout s’est passé comme voulu, « On a fait ce qu’il fallait avec le même engagement que contre Annecy ».

C’est vrai, mais en partie seulement. S’il y a eu beaucoup de détermination dans les deux rencontres, elle s’est manifestée différemment. La première victoire avait été entachée par les deux buts encaissés quelques frayeurs, confirmant ainsi les difficultés défensives de l’équipe, qui que soit le gardien. Gautier Larsonneur avait lui-même commis une erreur comme déjà face à Sochaux, mais le problème était manifestement plus complexe. A-t-il été résolu face à Dijon avec le clean-sheet? On se gardera de toute conclusion hâtive parce qu’en face, ce n’était que Dijon et que la solidité constatée derrière l’a peut-être été au détriment de la percussion offensive. C’est en tout cas ce que traduisent les statistiques des deux rencontres que nous nous sommes amusés à comparer, inspiré par une remarque de Laurent Batlles : « Par rapport au dernier match, où on avait été très performants dans les couloirs, j’ai trouvé que c’était moins le cas sur cette rencontre ».

Attaque plus dynamique devant Annecy, défense plus solide face à Dijon

Cette impression est confirmée par les chiffres. Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou décisifs face à Annecy ont été beaucoup moins influents, le premier nommé surtout. S’il y a eu paradoxalement plus de centres, peu ont été réussis mais c’est surtout dans le style de jeu qu’on relève de grosses différences. Certes, la titularisation de Gaëtan Charbonnier devant Dijon l’imposait, mais la rentrée d’Ibra Wadji aurait pu permettre de retrouver l’animation mise en place contre Annecy. Il n’en fut rien avec beaucoup moins de recherche de la profondeur (52 passes longues contre 79 et aucune position de hors jeu alors qu’il y en avait eu 10 face aux Hauts-Savoyards), moins d’occasions (8 tirs contre15 le samedi précédent), plus de frappes de l’extérieur de la surface (5 cette fois et 1 seule devant les Annéciens) mais au global moins de précision (2 tirs cadrés alors qu’il y en avait eu 6 huit jours avant).

Cela n’a pas empêché une belle efficacité rétorqueront les buteurs du jour avec un petit sourire en coin pour Benjamin Bouchouari, mais le score met surtout en relief la solidité du système défensif avec, enfin, des milieux qui compensent, des attaquants qui font l’effort, à l’image de Jean-Philippe Krasso. Le bilan chiffré est du coup plus positif que devant Annecy avec moins de tacles (17 contre 33) et moins de fautes (12 pour 17) ce qui tend à prouver que les Stéphanois ont défendu debout donc mieux placés. Ils ont aussi gagné plus de duels aériens (60 pour 47) ce qui est autant affaire de vigilance que de détente.

Un petit mix des des stats des deux dernières journées et tout serait presque parfait s’il ne fallait relativiser tous ces chiffres. Le football ce n’est pas que cela, bien que certains semblent trop en attendre, tels ces Parisiens qui auraient eu besoin d’une séance vidéo pour comprendre qu’ils avaient été dépassés à Marseille. On préfère le discours de Bruno Genesio : « Les datas sont devenus un support important mais ça doit rester un outil qui vient en appui de l’œil et de ce qu’on a envie de faire ». Et l’envie des Verts est simple aujourd’hui : se battre pour prendre des points, quel que soit le système et les hommes. Surtout qu'il faudra faire sans Charbonnier jusqu'à la fin de la saison... »

Didier Bigard