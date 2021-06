ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Caiazzo et Romeyer dans la roue d’Aulas »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

« C’est Le Parisien qui le rapporte. Alors que la Ligue venait de céder les droits de la L1 et de la L2 au géant américain Amazon, Jean-Michel Aulas y est allé de sa petite phrase en plein Conseil d’administration. «C'est un jour béni pour le foot français». Notre confrère relève que c’est la même déclaration, mot pour mot qu’il avait faite en 2018 après l’attribution des droits à Mediapro. Quand on se souvient de la catastrophe économique qui a suivi, on se dit que le président de l’OL a beaucoup d’humour ou de détachement car personne ne croit qu’il puisse perdre la mémoire. Il garde au contraire son aura, a retrouvé toute son influence auprès de ses confrères. S’ils l’ont parfois chahuté et borduré dans un passé récent, jusqu’à le convaincre que sa place était désormais à la fédération, moins à la Ligue, ils ont écouté sa voix au moment d’éjecter une deuxième fois Canal. C’est d’ailleurs la FFF qui a branché l’ampli avec Noël Le Graët, soutenu par Aulas. Le président de la fédération a mis la pression, comme le rapportait l’Equipe « On était à 1,3 milliard d’euros, c’était peut-être beaucoup avec un partenaire qui nous avait fait miroiter des sommes importantes. Mais je constate que les Anglais restent à plus de 2 milliards, que les Allemands sont à 1,3 milliard, que les Espagnols et les Italiens sont à 1,2 milliard » avait-il estimé dans cet entretien avant de hausser le ton « On ne peut pas être à 500 millions et dire merci Canal. On ne peut pas présenter des chiffres comme Maxime Saada le fait.»

Si derrière ce discours, le patron du foot français songeait au pourcentage reversé sur les droits télé à la fédération (en difficulté) et accessoirement aux clubs amateurs, le président de l’OL pensait plus aux problèmes de son groupe, privé de Champions League et écorné par la Covid. Il n’eut pas à chercher ses mots pour convaincre ses pairs. Ils connaissent, proportionnellement, les mêmes soucis et, en position de faiblesse, on va souvent à l’essentiel. Pour tous les clubs ce sont des millions. Ceux de leurs fantasmes avec Mediapro, ceux promis par Amazon qui a profité des soldes.

Les supporters sont les seules victimes de la guerre menée par la Ligue avec Canal

Un des seuls au sein du Conseil d’administration de la Ligue à avoir pris du recul a été François Morinière relève Le Parisien. Peut-être parce qu’indépendant (ancien patron de L’Equipe un temps pressenti pour prendre la présidence de la Ligue), il était moins en prise à l’emprise. Il a fait remarquer, en vain, que la différence entre les différentes propositions n’était pas si conséquente. Celle d’Amazon (250 millions) ne prend d’ailleurs de la valeur que parce que Canal, beIN et Free paient le prix fort négocié lors des enchères précédentes, gonflées par l’accord avec Mediapro.

Cela n’a pas fait tiquer les présidents de club. C’est à l’unanimité, y compris donc ceux de l’ASSE, qu’ils ont suivi Aulas et Le Graët dans ce qui ressemble fort à une vendetta avec Canal.

On sait qui a commencé avec des propos vengeurs et à minima maladroits à l’encontre du partenaire historique du foot français. Il y a eu également, lors des conventions de Première Ligue, une remise une remise en cause, un peu lourde, du contrat signé par beIN sur les droits internationaux, jugés après coup insuffisants par les dirigeants de la L1. Le retour de bâton a fait mal. Mais ces mêmes présidents pouvaient-Ils s’attendre à un simple coup d’éponge, eux qui réclamaient à celui qu’ils avaient sali qu’il éponge le déficit creusé par leurs erreurs, amplifié par la Covid ? Les exigences de Canal ont sans doute été excessives, dont celle d’une L1 à 18 qui a engendré terreur et rancoeur chez les petits, les plus menacés. Voilà comment d’un accrochage on passe à une bataille puis à une guerre dont les victimes seront ceux qui font vivre le football. Amateurs de sport, passionnés et supporters. Ah vous les aviez oublié dans vos négociations et embrouilles ? »

Didier BIGARD