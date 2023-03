ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : « La roue ne tourne pas toute seule »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

« La formation verte serait-elle la dernière roue du carrosse? » s’interrogeait La-Tribune- Le Progrès dans ses éditions de vendredi face à l’incertitude dans laquelle se retrouvent, comme tous les deux ans, les éducateurs des équipes de jeunes en fin de contrat. Quelques heures plus tard, comme pour répondre à la question, l’ASSE annonçait après un petit teasing, la signature d’un néo-professionnel, Yanis Lhéry, et la prolongation de Mathys Saban. Pas de quoi pour autant convaincre pleinement un autre de nos confrères constatant le lendemain, qu’au coup d’envoi du match contre Pau, aucun des titulaires ne sortait du Centre de formation du club. Au final, sur les quinze joueurs ayant foulé la pelouse samedi, seuls Sow, un temps indésirable, et Chambost qui n’avait pas été conservé, en étaient issus.

Aujourd’hui la tendance est plutôt à l’expérience, question d’urgence

Doit-on pour autant s’en alarmer? Non si on considère que beaucoup sont en post-formation, même s’ils sont passés pros avant l’heure. L’évolution du marché et le fourmillement des agents obligent à se prémunir face à d’éventuelles sollicitations extérieures. Et le cas échéant à consolider les actifs du club en cas de vente, ou à équilibrer un budget avec des petits Fofana, Saliba, Gourna…

Oui, si on rappelle que justement, ces trois-là jouaient en pros avant leurs 18 ans et qu’aujourd’hui la tendance est plutôt à l’expérience, question d’urgence. Les jeunes attendront et seront peut-être même invités à aller voir ailleurs à l’image d’Étienne Green. Difficile pour autant de se montrer critique face à cette politique. Les quatre succès consécutifs de l’équipe de Laurent Batlles ont fait taire les ultimes réticences après un mercato prolifique. L’hiver a poussé sur le banc où en réserve la précédente fournée de l’été dont Lény Pintor, les espoirs de l’automne, tel Louis Mouton et plus loin les déchus qui ont trop déçu, Charles Abi, Maxence Rivera ou Abdoulaye Bakayoko. A ce rythme, Razik Nedder sera entraîneur des pros sans changer de poste, lui que certains poussaient, comme avant lui Julien Sablé, pour prendre la suite de Batlles quand ce dernier était sur la sellette. C’était hier, c’est-à-dire le mois dernier…

Tout va très vite dans le football et même si les deux d’actionnaires plus ou moins dans l’action restent les têtes d’affiches des banderoles, les kops ne réclament plus une équipe digne de son public. On attendra avant d’affirmer qu’ils ont eu gain de cause sur ce volet sportif, mais au moins voit-on depuis quelques semaines des joueurs combatifs et solidaires. Chanceux aussi ce qui incite à la prudence affichée par les acteurs eux-mêmes, tel Victor Lobry « Il ne faut pas croire qu’on est arrivé » ou Dennis Appiah « On n’a encore rien fait ». Il y a deux mois, le Nîmois Benezet n’aurait peut-être pas tremblé en se présentant devant le gardien stéphanois, Sow aurait été sanctionné d’un pénalty pour sa faute sur Ambri, la barre n’aurait pas sauvé les Verts sur la frappe de Pagis, ni sur celle du Palois Bassouamina, samedi et Wadji, à tort ou non, aurait été signalé hors jeu sur son but. La roue tourne, comme le ballon, mais les Verts ont eu le mérite de les pousser dans le bons sens et c’est ce qu’on retiendra pour espérer une confirmation en mars.

Les déplacements à Bordeaux et au Havre seront d’autres révélateurs que les quatre confrontations bien négociées face à des équipes du bas de tableau. Ces victoires ont donné de l’air à tout Saint-Etienne, permettent de moins regarder derrière avec le premier relégable à sept points et la première moitié du classement à seulement deux longueurs. Mais, pour regarder plus haut, ii faudra être encore meilleurs. Alors, le printemps arrivera, des jeunes pourront réintégrer le groupe et les éducateurs signeront leurs nouveaux contrats… »

Didier Bigard