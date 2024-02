ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : "Ligne directe avec l’OM"

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Le préparateur mental c’est moi» a annoncé Jean-Louis Gasset dès son premier point presse à Marseille. Une façon de prendre ses responsabilités, comme il l’avait fait à Saint-Étienne, sans crainte de se mettre la pression en affirmant « Le mental, c'est 80% de la performance ». Un échec face à Donetsk et ses détracteurs allaient sonner la curée, désintégrer le psy. Mais l’homme de l’ombre de Laurent Blanc dont il était sorti pour les Verts a l’expérience qui lui donne cette assurance. Il a gagné son premier pari olympien avec son ami Ghislain Printant fan de Sainté où le duo avait rendu le printemps plus doux.

Autre temps, autre changement mais avec toujours le même fil rouge qui passe par l’Etrat, comme bon nombre des décideurs ou cadres marseillais Stéphane Tessier, directeur général, Franckie Tourdre, directeur de la communication, Grégory LaMela, directeur commercial qualifié de bras droit de Tessier. Si on ajoute que David Friio qui a pris la direction de l’OL était le directeur sportif de l’OM, on se dit qu’on aurait pu ouvrir une ligne directe entre le Forez et la cité phocéenne, celle empruntée, après détours, par Aubameyang et Veretout. On se dit que l’ASSE possède un bon centre de formation en dehors du terrain aussi...

ASSE, OM, même combat !

Mais revenons vite à Saint-Étienne où on connaît également, sinon la chanson, du moins la valse des entraîneurs. Olivier Dall’Oglio est le dernier nominé. On rêve de le voir récompensé d’un césar de la montée que Bernard Caïazzo lui ramènerait de Cannes. Et oui, voilà qu’un petit vent d’optimisme souffle sur Geoffroy-Guichard. Il a suffit de deux succès probants pour faire oublier les tergiversations d’une équipe qu’on croyait terne. Est-ce la magie du chamboulement, un choc psychologique à double détente ? Le successeur de Laurent Batlles est-il comme le serait celui de Gattuso, le préparateur mental qui trouve les ressorts psychologiques pour rendre un Nadé confiant, un Cafaro constant, un Flauto déterminant, un Monconduit renaissant? Ou est-ce, ici comme au Vélodrome juste une remise à niveau technique, tactique et physique ? C’est un débat qui anime les ondes lorsqu’elles ondulent autour de la Canebière, mais qu’importe. L’essentiel, ici, comme là-bas, c’est que les victoires s’enchaînent. Et ce n’est pas si simple, on vous l’a déjà dit.

