ASSE : le responsable du fiasco Mediapro travaillerait pour racheter les Verts !

Comme tous les clubs de Ligue 1, l'ASSE vit une période très compliquée sur le plan économique. La crise sanitaire et le fiasco Mediapro n'ont pas aidé un club stéphanois qui, de l'aveu même de Claude Puel en début de saison, était déjà dans une situation très tendue.

Forcément, pour se sortir de l'ornière, l'une des pistes envisageables est la revente du club à un propriétaire aux reins plus solides. Depuis l'éphémère Peak6, rien de tangible n'est néanmoins arrivé sur les bureaux du duo Romeyer – Caiazzo. D'autant plus qu'en raison d'un litige avec l'ex-actionnaire Adao Carvalho, les parts du premier nommé sont pour le moment gelées et empêchent tout rachat complet du club. Mais cela n'empêche pas certains de rêver, et une possibilité inattendue serait en gestation.

Un pool d'investisseurs avec lui ?

En effet, le journaliste indépendant Thibault Vezirian a révélé que Didier Quillot, l'ancien directeur général de la LFP, avait l'ASSE dans le viseur ! « J’ai appris de source sûre que Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP, montait un tour de table pour racheter soit l’OM soit l’ASSE. Son autre projet est de devenir président de la Ligue Nationale de Rugby ».

Une démarche pour le moins culottée lorsque l'on sait l'importance de Didier Quillot dans l'attribution des droits TV de la Ligue 1 à Mediapro pour le dénouement terrible que l'on connaît désormais. Quoiqu'il arrive, ce sont surtout la puissance financière de ses partenaires qui détermineront si cette possibilité devient réelle ou non.