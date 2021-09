ASSE : le sauveur des Verts contre l’OL est déjà identifié

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

L’ASSE inquiète avant le derby contre l’OL à Geoffroy-Guichard en clôture de la 9e journée de L1 (dimanche, 20h45). Les choix de Claude Puel seraient même incompris par ses propres joueurs, ces derniers étant sans cesse déroutés par ses changements et innovations tactiques.

À ce titre, le cas d’Ignacio Ramirez est particulier puisque l’attaquant uruguayen vient à peine de poser ses valises à l’ASSE. Entiché de la réputation de goleador, le joueur de 24 ans peine encore à trouver ses marques mais Alain Blachon l’assure : il sera le héros des Verts dimanche lors du derby.

« Ce qui est important au club c’est de faire tout ce qui est dans leurs pouvoirs – les dirigeants, le coach, l’équipe – pour essayer d’aborder ce derby du mieux possible et d’emmagasiner des points, a expliqué l'ancien adjoint de Christophe Galtier sur TL7. Il faut qu’ils mettent de côté l’histoire d’une démission de Puel. Le score final ? 1-0 pour les Verts, but de Ramirez à la 90e minute. » Tout comme un certain Robert Beric il y a deux ans dans ce même chaudron...

