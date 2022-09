ASSE : le serpent de mer de la vente va remonter à la surface

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'intersaison avec la contrainte de rebâtir de fond en combles l'effectif puis le début du championnat ont pu faire oublier à certains supporters de l'ASSE le dossier de la vente, ouvert depuis deux ans mais qui n'avance plus. Mais pour le collectif Socios Vert, cela demeure une priorité. Il s'apprête d'ailleurs à publier son livre blanc, auquel a participé Olivier Markarian, ancien sponsor des Verts et candidat malheureux à la reprise du club. L'hebdomadaire L'Essor a publié un article sur le sujet, retranscrit par le site Poteaux Carrés.

"Nous ne lâcherons pas"

"L’association publiera son livre blanc mi-septembre. Divisé en douze chapitres, il a été travaillé avec d’anciens dirigeants du club sportif dont Olivier Markarian devenu chef d’entreprise dans l’industrie (et souvent cité comme repreneur potentiel), explore plusieurs thématiques dont la gestion administrative et le budget du club, son rayonnement ou encore le centre de formation et l’association. La dimension économique est aussi explorée. "Pour créer une dynamique autour du club, les entreprises sont indispensables", avance Julien Béal, porte-parole de Socios-Vert, citant par exemple une proposition afin que les produits dérivés vendus dans la boutique de l’ASSE soient fabriqués sur le plan local et non pas en Asie."

"Socios-Verts vise à terme détenir 5 % du capital et une place au conseil d’administration de l’ASSE. Le collectif, qui compte une trentaine de bénévoles actifs est dépendant de la reprise du club pour la suite du projet et la transformation sur le plan juridique en SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) ou en coopérative. "Nous ne lâcherons pas. L’objectif est et restera le même malgré la relégation en Ligue 2", insiste Julien Béal."

Pour résumer Le collectif Socios Vert, dont le but est de permettre aux supporters d'intégrer le capital de l'ASSE, publiera dans les prochains jours son libre blanc. Auquel ont participé plusieurs chefs d'entreprise, dont Olivier Markarian, qui a fait une offre à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo pour racheter le club.

