ASSE : le staff de Batlles se dessine, Clément fixé sur son sort

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ce jeudi soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter confirme que Laurent Batlles sera bien le futur entraîneur de l'AS Saint-Etienne et que la signature du contrat de deux ans pourrait intervenir demain vendredi. Le Progrès, lui, en dit plus sur la composition du staff de l'ancien milieu de terrain. L'analyste vidéo Romain Brottes, connu à Troyes, devrait le suivre dans le Forez. Le rôle d'adjoint sera attribué à Emmanuel Da Costa, un camarade de promotion au BEPF. Numéro un à Rouen (2012), Quevilly-Rouen (2013-20), le SC Lyon (2020) et l'US Créteil (2021-22), il reste sur une relégation en National 2 avec les banlieusards.

La nomination de Da Costa comme adjoint de Batlles met de facto un stop aux rumeurs d'un retour de Jérémy Clément chez les Verts. Mardi, notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, avait annoncé que des négociations avaient lieu entre l'ancien milieu et Loïc Perrin pour un retour de son ancien coéquipier, qui entraînait jusqu'alors Bourgoin-Jallieu. Le Progrès confirme qu'il y a bien eu des discussions mais qu'un autre choix a été fait, en la personne d'Emmanuel Da Costa.

