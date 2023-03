ASSE : le statut de Léo Pétrot fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Oui, plutôt convaincu

« Déjà je profite du sujet de débat pour revenir sur son exclusion par Monsieur Paradis le week-end dernier lors du match au Havre. Pour moi, son carton rouge direct pour avoir anéanti une occasion de but de Jamal Thiaré est sévère. Ou à minima en « deux poids, deux mesures » par rapport à l'action suivante où le havrais Arouna Sangante ne reçoit qu'un avertissement pour avoir stoppé Ibrahima Wadji qui filait au but. J'entends effectivement l'argument que, contrairement à Thiaré, l'attaquant des Verts n'était pas en possession du ballon mais je note que Pétrot n'a pas non plus fait un tacle de boucher et qu'il n'était même pas en position de dernier défenseur puisque Dennis Appiah couvrait. J'espère donc que la LFP se montrera clémente en ne le sanctionnant pas pour plus d'un match.

Je le trouve plus rassurant que Saïdou Sow

Passé cette action précise, je trouve que la saison de Léo Pétrot, depuis qu'il a pris la position d'axial gauche de la défense, est plutôt satisfaisante. Oui, comme toutes les recrues estivales, l'ancien Lorientais a connu des débuts compliqués et a fait quelques erreurs. Après, à l'instar du capitaine Anthony Briançon, il s'est parfaitement redressé. Pétrot est un guerrier, un joueur de duels. Je trouve qu'il gagne énormément de ballons. Personnellement, des trois centraux de l'ASSE ce n'est pas celui sur qui je m'interroge le plus. Je trouve par exemple que Saïdou Sow est beaucoup moins rassurant. C'est davantage sur lui que je placerais le débat s'il fallait changer quelqu'un dans le trio. »

Alexandre CORBOZ



Pas vraiment convaincu, non

« J'étais plutôt content du retour de Léo Pétrot cet été, je trouvais qu'il avait du sens. Le défenseur est un pur produit stéphanois, il s'était révélé à Lorient, Batlles le connaissait bien. Mais ses débuts m'ont franchement inquiété sur son véritable niveau. Depuis la Coupe du monde, c'est mieux. Le joueur a suivi la dynamique de l'équipe, il enchaîne les titularisations. Mais en toute honnêteté, je ne suis pas vraiment convaincu. A sa décharge, il évolue sur le côté gauche, celui de Niels Nkounkou, qui défend quand même un peu moins que ce que dit Batlles. Pas simple pour Pétrot de colmater les brèches. Il s'y emploie. Il fait le job et contribue à stabiliser l'édifice depuis le début de l'année. Mais je le trouve souvent « limite » dans ses interventions, lui qui tacle énormément pour compenser, et il ne brille pas vraiment par sa qualité de relance. En résumé, je le vois davantage comme un joueur d'appoint que comme un titulaire. Et je pense que la venue d'un défenseur de qualité supérieure au poste d'axial gauche, pour évoluer avec Briançon et Appiah, serait un plus pour l'ASSE. »

Laurent HESS