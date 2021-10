ASSE : le successeur annoncé de Ruffier a pris un gros coup

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ombre de Stéphane Ruffier plane encore du côté de l’ASSE. S’il s’en défend, Stefan Bajic ne devrait pas dire le contraire. Longtemps annoncé comme le successeur annoncé du gardien basque, le portier de 19 ans a été dépassé dans la la hiérarchie de Claude Puel par Etienne Green et n’a pas forcément bien vécu la chose au départ.

« Ce n'était pas un moment évident. Ça a été le premier coup dur que j'ai connu dans ma jeune carrière, a-t-il expliqué à Goal. Je suis toujours passé devant les autres gardiens et c'est la première fois que l'on m'est passé devant. C'est mon ego qui a pris un coup. Je suis un compétiteur et le fait de perdre sa place, j'ai vu ça comme un échec. Mais je me suis relevé, j'ai pris du recul. On a une très bonne relation avec Etienne. Il y a une concurrence saine qui s'est installée entre nous. »

Au sujet de l’héritage de Ruffier, ce même Bajic en a aussi pris un petit coup. « Ce surnom de successeur de Ruffier, c'est flatteur, car ça montre que les gens ont confiance en toi, mais en même temps ça te met une pression qui, quand tu es jeune, m'a peut-être un peu perturbé, a-t-il étayé. Sur le plan personnel, je ne me suis jamais mis de pression. Par contre, j'ai ressenti la pression extérieure, celle que je ne maîtrise pas et qui vient du club ou des supporters. Ça n'a pas été forcément facile à gérer, mais c'est aussi de l'expérience que j'ai emmagasinée. J'ai réussi à prendre du recul et à me détacher. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 POURQUOI IL FAUT Y CROIRE !

Les joueurs ont donné face à Lyon des raisons d'espérer des jours meilleurs !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/w4E5llZ4tF — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 5, 2021