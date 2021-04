ASSE : le tandem Caïazzo – Romeyer a déjà pris deux décisions fortes pour la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Après avoir annoncé mardi qu'ils acceptaient de mettre en vente l'ASSE par le biais d'une lettre ouverte publiée dans le Progrès, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne veulent plus se tromper. En effet, comme le rapporte les Echos, les présidents stéphanois ont mandaté une banque d'affaires pour dénicher le meilleur investisseur possible pour le club... Mais ce ne sera plus Lazard.

Une nouvelle banque d'affaires mandatée...

Echaudée par l'échec du rachat par les américains Peak6 en 2018, l'ASSE va se tourner vers une autre banque d'affaires dont le nom n'a pas encore fuité. Après avoir échoué à reprendre les Verts et Bordeaux, Peak6 avait réussi à racheter le club irlandais de Dundalk. Une expérience totalement ratée qui fait dire que l'ASSE a eu très chaud avec cet investisseur.

… Et Romeyer prend du recul

En attendant de trouver un remplaçant prêt à racheter ses parts, Roland Romeyer va prendre une nouvelle fois du recul. Comme le rapporte L'Equipe, l'entrepreneur stéphanois de 75 ans va céder sa place de président du Directoire le temps de la vente. Arrivé en début d'année, Jean-François Soucasse devrait être nommé président délégué du club le temps de conclure la vente...