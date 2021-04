ASSE : le tandem Caïazzo – Romeyer encore loin d'avoir déniché le repreneur parfait

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si l'ASSE est officiellement en vente depuis une quinzaine de jours maintenant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont encore loin de lâcher la présidence des Verts. En effet, la situation sanitaire et le contexte difficile du football français font que les investisseurs ne sont pas légions à se présenter.

Comme révélé par le Progrès hier, l'ASSE a missionné le cabinet d’audit et de conseil anglo-néerlandais KPMG pour accompagner le processus de vente du club mais aucun dossier ne semble se détacher pour le moment.

Seulement deux dossiers sur la table ?

« En dehors de deux fonds d’investissement, dont un basé à Genève auquel Roland Romeyer a rendu visite en début de mois, et d’un pool d’investisseurs locaux mené par Olivier Markarian, le patron de Markal, ça ne se bouscule pas. Quant à l’investisseur américain démarché en septembre dernier par la collaboratrice et compagne de Bernard Caiazzo, il n’a jamais été dans la course », a fait savoir le quotidien local au sujet de ce dossier brûlant.

Rappelons que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont pas d'accord concernant le prix de vente. Si le premier nommé est ouvert à partir de 20 M€, le second attendrait un peu plus pour son ASSE.