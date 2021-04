ASSE : le tandem Caïazzo – Romeyer encore visé par une banderole assassine !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Depuis plusieurs semaines maintenant, un vent de contestation s'est élevée du côté de Saint-Etienne. Sous le titre « Peuple Vert en colère », un compte Twitter met en lumière les banderoles déployées à Geoffroy-Guichard et à l'Etrat contre les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Alors que les supporters réclament à cor et à cri le départ des dirigeants, que même le maire de la ville Gaël Perdriau attend des éclaircissements et que le silence des décideurs se veut de plus en plus pesant, l'escalade se poursuit.

Il y a quelques minutes, une nouvelle banderole s'est affiché sur les grilles du Chaudron … et elle est d'une violence inouïe contre la direction actuelle : « Depuis plus d'un an, la France a un virus... Depuis 15 ans à Sainté, on se tape 2 cancers ! »