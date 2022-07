ASSE : le tandem Caïazzo – Romeyer se prend un nouveau tacle du clan Markarian

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Mandaté par Olivier Markarian en octobre 2021 pour le rachat des Verts, le groupe Financial s'est retrouvé face à un mur lorsque la data room lui a été ouverte par KPMG, faisant se crisper les relations entre l'homme d'affaires drômois et le tandem Romeyer – Caïazzo.

Quelques jours après les révélations du Monde, c'est Gilles Bellaiche, le président de Financial auteur de l'audit de l'ASSE, qui est sorti du silence dans le Progrès pour envoyer une ogive sur la direction bicéphale.

Le président de Financial dénonce l'opacité stéphanoise

« Dès qu’on est rentré dans la data room, on s’est retrouvé avec des informations récentes qui n’étaient pas disponibles. C’est difficile de vendre une voiture si on n’ouvre pas le capot pour voir le moteur… On ne peut pas signer l’acte de vente et dire on vous montrera la superficie de la maison après. À mon avis, KPMG ne fait rien d’autre qu’exécuter le degré d’information qu’on a bien voulu leur donner. Cela fait des années que les actionnaires proclament vouloir vendre le club mais ils ne vont jamais au-delà de ce processus. À moins de ne tomber que sur des gens qui ne sont pas sérieux, ça montre que la volonté n’est pas assortie d’une réalité de transaction ».

Estimant que la data room a été montée « dans la précipitation » avec « de la poussière » mise « sous le tapis », Gilles Bellaiche déplore que le tandem Caïazzo – Romeyer aient caché les contrats des joueurs : « C’est l’actif essentiel du club. Si on n’a pas les documents propres à chaque joueur, on ne pourra pas contrôler la valeur ».

Alexandre Corboz

Rédacteur

