ASSE : le tandem Lomakin - Dubov tient déjà le futur Leonardo des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Reconnu par de nombreux supporters et journalistes, l'ex-latéral du Real Madrid Michel Salgado n'est pas passé inaperçu à Saint-Etienne dimanche dernier lors d'ASSE – PSG (1-3). Caution sportive du projet russe porté par Sergei Lomakin et Roman Dubov, l'ex international ibérique a échangé avec son compatriote Luis Alberto Rodriguez.

Un vrai rôle pour Michel Salgado à Saint-Etienne

Dans les colonnes du Progrès, le journaliste espagnol a livré la teneur de son échange avec Michel Salgado, faisant une révélation sur le rôle probable de l'ancien joueur merengue dans la Maison verte : « A la question "vous repartez avec Paris ?", il s’est fendu à Geoffroy-Guichard d’un "non, je suis avec Saint-Etienne et on va discuter." Si Michel Salgado s’est exprimé aussi librement, sans se cacher, on peut penser que les choses sont en bonnes voies, ou crédibles. Il m’a semblé très à l’aise, volubile, drôle, à tel point que même si je le fréquente depuis longtemps, il m’a surpris par son enthousiasme. Il est clair que si le rachat de Saint-Etienne se réalise, la place qui l’intéresse c’est celle de directeur sportif. Un poste à la Leonardo au PSG, toutes proportions gardées ».

Reste à savoir quelle sera l'enveloppe dévolue à l'ancien joueur du Real Madrid pour muscler un effectif stéphanois léger sur le papier.

