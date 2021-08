ASSE : le terrible diagnostic se confirme pour Wesley Fofana

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Victime d'un tacle de boucher de la part de Fernando Nino hier lors d'un match amical face à Villarreal, Wesley Fofana (Leicester) sera bien sur le flanc pendant un long moment. Comme révélé sur notre site, l'ancien défenseur des Verts souffre bel et bien d'une double fracture tibia-péroné.

Sur Twitter, l'ancien comparse de William Saliba a donné de ses nouvelles, demandant à ses fans de ne pas s'inquiéter. « Je suis un guerrier », a-t-il écrit. Triste quand même pour lui...

do not worry I am a warrior?￰゚マᄑ✊? #PourEux

Wesley Fofana confirme sa terrible blessure

