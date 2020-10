ASSE : le terrible verdict serait tombé pour Yvann Maçon

Ce n'est pas encore officiel. Mais d'ores et déjà une très mauvaise nouvelle semble s'annoncer pour Yvann Maçon, le défenseur de l'ASSE, qui affrontait ce soir la Slovaquie avec les Espoirs, en match qualificatif pour l'Euro 2021, et qui est mal retombé juste avant la fin de la première période. Selon l'envoyé spécial de Canal Plus, en effet, et au travers de propos repris par différents médias depuis, Maçon ne rejouera pas cette saison.

Le staff médical des Bleus a ainsi précisé que le genou droit du défenseur des Verts était déboîté et qu'il souffrirait d'une rupture des ligaments croisés. Ludovic Duchene, envoyé spécial de Canal Plus : "Le genou était déboité, il a fallu le remettre sur le terrain, il s’agit sans conteste des croisés. La saisons s’arrête sans doute pour lui. C’est une blessure grave."

De plus amples précisions seront sans doute données dans les prochaines heures.