ASSE : le ton monte à L'Etrat, les Ultras menacent encore Caiazzo et Romeyer

Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

L'ASSE s'est inclinée hier contre le RC Lens (2-3), après un nul contre Reims (1-1) et une défaite à Lorient (1-2), dimanche. Il n'en fallait pas plus pour que la colère gronde à nouveau chez les supporters. Elle ne s'était d'ailleurs pas vraiment calmée malgré la bonne passe de l'équipe après l'humiliation du derby contre Lyon (0-5).

« Maintien ou pas vous dégagerez »

Et c'est le collectif Peuple Vert en colère, qui réunit les Indépendantistes et les Green Angels depuis le début de l'année, qui s'est chargé de placarder une nouvelle banderole au centre d'entraînement Robert Herbin. Avec ce message destiné à Bernard Caiazzo et Roland Romeyer : « BC, RR, maintien ou pas vous dégagerez de L'Etrat ».