ASSE : le très beau message d'adieu de Denis Bouanga au peuple vert

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Se souvenir des belles choses. Au moment de commenter ses trois années passées à Saint-Etienne, Denis Bouanga, qui vient de signer au Los Angeles FC, aurait pu retenir les résultats catastrophiques, les critiques ou même cette sombre histoire d'insultes racistes. Mais non. Au moment de dire au revoir aux supporters stéphanois, l'attaquant gabonais n'a voulu retenir que le meilleur, à savoir leur passion pour l'ASSE.

"C’est maintenant officiel, je quitte Saint-Étienne pour Los Angeles, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Partir sur une relégation est tellement difficile à accepter, le sentiment de honte est toujours présent, la colère ne s’est toujours pas effacée ! Mais cela n’occultera jamais trois ans chez les Verts, découvrir l’Europe avec ce magnifique public, ô combien passionné, si exigeant mais tellement beau. Ce que j’ai vécu ici m’a forgé en tant qu’homme et aussi en tant que footballeur. 110 rencontres dont une finale de Coupe de France. Peuple Vert, soyez vert et passionné. Ne faites qu’un pour redonner une force incroyable à cette équipe afin de la voir remonter en Ligue 1. Je ne souhaite qu’une chose : Sainté dans l’élite ! Une pensée immense pour l’ensemble des salariés du club, les bénévoles, MERCI. MERCI POUR TOUT. Pas d’adieu mais un simple au revoir, sincère et fort."