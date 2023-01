ASSE : le tube de l'année 2022 chez les Verts, c'est quand même Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

S'il fallait élire le meilleur joueur stéphanois de l'année 2022, aurait-on vraiment le choix ? Qui d'autre que lui ? Qui d'autre que Jean-Philippe Krasso ? On a beau chercher... On se demande même qui serait à ses côtés pour compléter le podium ! Oui, Krasso a bien été le meilleur joueur stéphanois de l'année 2022, et de loin. Qui l'aurait imaginé il y a un an, alors qu'il n'en finissait plus de cirer le banc des Verts et qu'après un prêt de six mois en National, au Mans, où il avait inscrit 5 buts en 2020-21, il prenait la direction de la L2, via un nouveau prêt à Ajaccio ? Mais c'est justement en Corse que l'ancien joueur d'Epinal a fait décoller sa carrière. Le natif de Stuttgart a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives pour aider l'ACA à retrouver la L1. Il est ainsi revenu à Saint-Etienne l'été dernier avec un autre statut, une confiance retrouvée, et cela s'est vite ressenti lors des premières journées de L2.

12 buts en L2, meilleur buteur de L2 et nouvel international ivoirien

Krasso a alors été le tube de l'été, avec pas moins de 7 buts inscrits lors des six premières journées de L2, dont un quadruplé mémorable contre Bastia (5-0). Au top de sa forme, l'attaquant marchait sur l'eau, lui qui avait déjà inscrit deux jolis buts quelques semaines plus tôt à QRM (2-2) et Valenciennes (2-2). Un Krasso qui, depuis son exploit face à Bastia, est toutefois redescendu de son nuage, avec seulement 1 but inscrit lors de ses huit derniers matches, et une expulsion à Sochaux (1-2), mi-octobre. L'arrivée d'Ibrahima Wadji coïncidant avec sa baisse de régime, et son changement de poste, on peut se demander s'il n'était pas plus performant en évoluant en pointe que dans un rôle de 9 et demi, et quel sera son rôle maintenant que Gaëtan Charbonnier est arrivé. Mais la certitude, c'est que Krasso, aujourd'hui international ivoirien, avec un certain Jean-Louis Gasset comme sélectionneur chez les Eléphants, est devenu un autre joueur en 2022. Cela lui vaut des convoitises. En fin de contrat à l'ASSE, il a refusé une proposition de prolongation cet automne et se dirige vers un départ. Selon nos informations, après avoir repoussé des propositions du Dynamo Kiev et de l'Etoile Rouge de Belgrade, Krasso (25 ans) est depuis peu dans le viseur d'un grand club turc, qui lui propose un salaire quatre fois supérieur à son salaire actuel (de l'ordre de 20 000 € mensuels). Selon certaines sources, Anderlecht se serait également positionné pour enrôler l'international ivoirien. Mais dans ses plans, « Jipé » se voit plutôt rester dans le Forez jusqu'à la fin de la saison. Il serait très surprenant qu'il s'engage avec un club d'ici là. Car une bonne fin de saison avec l'ASSE continuerait de faire grimper sa côte, lui qui intéresse aussi plusieurs clubs de L1, comme le RC Strasbourg et Montpellier.