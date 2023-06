ASSE : le vide énorme laissé par Krasso en chiffres

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Depuis hier, Jean-Philippe Krasso est un joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade. Et Laurent Batlles sait qu'il devra à la fois se trouver un nouveau meilleur buteur (17 réalisations en 2022-23) et un nouveau meilleur passeur (12). Mais le compte twitter Green Lab Stats a montré à quel point l'attaquant ivoirien était la plaque tournante du jeu stéphanois lors de la saison passée. Et donc combien son absence va laisser un vide important.

Le plus impressionnant, c'est qu'il a été à l'origine de 47% des passes clef de l'ASSE la saison dernière, une passe clef aboutissant à une action claire. Avec son départ, c'est donc la moitié des occasions stéphanoises qui s'en est allé... Krasso a également réalisé 95 des 372 passes vers l'avant de son équipe. Enfin, à chaque match, il provoquait en moyenne 17,5 duels avec ses adversaires. Finisseur et passeur, le nouveau joueur de l'Etoile Rouge était également un meneur de jeu. Il va falloir beaucoup de joueurs pour le remplacer chez les Verts...

Les résultats de l'AS Saint-Etienne en 2022-23

Pour résumer

En 2022-23, Jean-Philippe Krasso n'a pas seulement été le meilleur buteur et meilleur passeur de l'ASSE, même si c'est déjà beaucoup. Il était également le joueur qui aimantait tous les ballons, qui réalisait le plus de passes vers l'avant et lançait le plus d'offensives.