ASSE : le vrai temps faible des Verts de Batlles identifié !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Un but encaissé en début de match à Annecy (1-2), un autre à l'entame de la seconde période, encore un en début de partie face à Caen (1-1) : en deuxième partie de saison comme en première, l'AS Saint-Etienne passe totalement à côté de ses débuts de mi-temps. Et avec ce seul point pris en deux matches, la lanterne rouge a conforté sa place et vu les autres candidats au maintien prendre leurs distances avec elle.

Le site Evect s'est penché sur les minutes durant lesquelles les hommes de Laurent Batlles ont cédé. Et il s'avère que c'est essentiellement au début de la seconde période que la pire défense de Ligue 2 (31 buts encaissés en 17 matches) est la plus friable (8 buts). Dans le détail, cela donne ça :

0 à 15e : 4 buts

16e à 30e : 4 buts

31e à 45e : 4 buts

46e à 60e : 8 buts

61e à 75e : 3 buts

76e à 90e : 6 buts