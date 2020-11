ASSE, Leicester : ce grand nom du foot anglais qui craque devant Wesley Fofana

Les supporters de l'ASSE, eux, savaient. Les fans du football anglais le découvrent semaine après semaine. Wesley Fofana a déjà tout d'un grand et il est évident que le départ du joueur de Sainté n'a pas franchement fait les affaires de Claude Puel, récemment battu à 5 reprises depuis le transfert du jeune défenseur.

Aujourd'hui encore, lors de la victoire des Foxes contre Wolverhampton, 1-0, Fofana a été monstrueux. Impeccable dans son placement et intraitable sur l'adversaire. Leicester, qui est depuis quelques minutes leader de la Premier League, tient dans ses rangs une perle, achetée pour près de 40 millions d'euros à l'ASSE. Sur son compte twitter, une légende du foot anglais, l'ancien attaquant Gary Lineker, n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de Fofana.

"Mon Dieu, quel joueur va devenir ce Fofana et qu'il est déjà." Juste.

Goodness me, what a player Fofana is going to be/already is.