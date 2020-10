ASSE, Leicester : tristes débuts pour Wesley Fofana

C'était aujourd'hui ses grands débuts en Premier League. Et Wesley Fofana, transféré officiellement de l'ASSE vendredi dernier, se demander fait si son entraîneur, Brendan Rodgers, allait le titulariser d'entrée. Ce ne fut pas le cas et l'ancien stéphanois s'est donc contenté du banc de touche.

Les Foxes ont quant à eux sombré puisqu'ils se sont inclinés lourdement à domicile face à West Ham (0-3. Des buts signés Antonio (14e), Fornals (34e) et Bowen (83e).

