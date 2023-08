ASSE - Mercato : Fabien Lemoine fait l’éloge d’un nouveau Vert

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Stéphane Diarra devrait rejoindre l’ASSE, sous forme de prêt, dans les prochaines heures. L’ancien Vert, Fabien Lemoine, qui a partagé le vestiaire lorientais avec l'Ivoirien, est enthousiaste sur son arrivée dans le Forez.

Diarra va beaucoup apporter à l’ASSE

Interrogé par le média Poteaux Carrés, Fabien Lemoine dévoile que Stéphane Diarra pourrait devenir indispensable en attaque : “Stéphane a des qualités intéressantes : sa vivacité, son côté technique avec beaucoup de petits appuis, beaucoup de changements de direction. C’est vraiment sa grosse qualité. Comme c’est quelqu’un de généreux, il apporte aussi dans les tâches défensives. C’est quelqu’un de travailleur, qui ne rechigne jamais à l’effort, qui est vraiment dans le collectif. C’est un joueur offensif mais il n’est pas individualiste.”. De plus, l’ASSE ayant comme objectif de monter, le lorientais pourrait également jouer un rôle dans cette quête : “Le connaissant bien, appréciant sa mentalité, je suis convaincu qu’il va essayer de montrer qu’il a les jambes et le niveau pour évoluer dans un club comme l’ASSE. Il arrive chez les Verts avec beaucoup d’envie et les dents longues ! Je pense que ça peut être un bon deal gagnant-gagnant pour le club et pour le joueur. C’est quelqu’un qui a de super valeurs humainement et mentalement.”. Stéphane Diarra pourrait être le facteur X des stéphanois cette saison.

#ASSE #ASSEQRM Rappel : Fabien Lemoine nous présente son ancien coéquipier lorientais Stéphane Diarra https://t.co/GmD8woAACJ — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) August 19, 2023

