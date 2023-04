ASSE : Lemoine voit les Verts remonter en 2024 mais...

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Malgré la défaite contre Metz (1-3) samedi, l'AS Saint-Etienne réalise une deuxième partie de saison excellente. Qui laisse à penser qu'elle sera vraiment une candidate à la montée en 2023-24. Interrogé par le site En Vert et Contre Tous, l'ancien Vert Fabien Lemoine (2011-17) croit à une remontée en 2024 mais il pense que l'ASSE n'aura plus les moyens de se mêler à la course aux places européennes dans les années à venir...

"Les écarts se sont vraiment creusés depuis 2-3 ans"

"Oui, bien sûr ! Après, c’est toujours pareil, cela va dépendre qui descend de Ligue 1, il y a quatre descentes. "Sainté" sera armé pour remonter l’année prochaine, avec des clubs comme Metz ou Bordeaux s’ils n’y vont pas cette année. Il y a quand même un fossé qui se creuse entre les clubs. Quand on voit la Ligue 1 aujourd’hui, les sept premiers sont ceux qui ont le plus de moyens. Je trouve qu’on est rentré dans une ère où il y a un fossé énorme entre les effectifs des clubs qui sont armés pour jouer l’Europe et le reste du monde qui se bat pour le maintien. Une année tu peux peut-être te sauver super facilement, et l’autre année tu peux galérer. Les écarts se sont vraiment creusés depuis 2-3 ans."

"Si tu n’as pas de moyens, tu ne peux pas rivaliser, cela va trop vite. Les effectifs sont beaucoup trop armés. Il y a sept ou huit ans, tu pouvais avoir des surprises. Quand nous on a réussi à faire des choses, on n’avait pas les plus gros budgets, on n’avait pas la plus grosse équipe sur le papier mais on arrivait à l’énergie à rivaliser. Après il y a des clubs qui travaillent vraiment très bien et qui vont pouvoir progressivement rattraper un peu le wagon mais ça veut dire qu’il faut des investisseurs à côté car qu’avec des partenaires locaux pour un club, cela devient malheureusement trop compliqué."

