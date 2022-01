ASSE : Lens, le derby, le maintien, le Mercato, sa saison... Mahdi Camara en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

But ! : Mahdi, comment vivez-vous ce début d'année ?

Mahdi CAMARA : Il y a eu pas mal de changements avec un nouveau coach, des recrues. On est sur deux tableaux avec la Coupe de France et le championnat. On est tous focus sur l'objectif du club, qui est bien sûr le maintien en L1.

La défaite contre Lens a été cruelle...

C'est le mot. C'est cruel de perdre ce match surtout vu l'état d'esprit et l'ambition qu'on avait C'est dur à encaisser. On a pris le match par le bon bout, on a mené, mais on n'a pas su le tuer.

Place au derby maintenant...

Oui. Un derby, on sait que ça compte pour les supporters. On veut le gagner et on va se préparer pour faire un résultat là-bas. Il faut des points.



La situation est compliquée, vous avez du retard sur les premiers non relégables...

On est en conscients. On s'est beaucoup parlé pendant les deux dernières semaines. On s'est mis dans la merde en première partie de championnat, mais maintenant il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. Pour ça, il n'y a pas de secret : il faudra gagner des matches. Il en reste encore pas mal mais on sait qu'il va vite falloir prendre des points, gommer nos erreurs. On donne trop de buts. On ne calcule plus les autres équipes.

La mission reste jouable ?

Bien sûr. J'ai confiance. On est déterminés. Il y a de la bonne volonté, beaucoup de volonté. On a bien travaillé ces dernières semaines. On ne va rien lâcher. Sur cette deuxième partie de saison, on va se concentrer sur nous-mêmes. Il faut qu'on sauve le club.

Quel est l'apport de Pascal Dupraz ?

Il est arrivé avec sa méthode, avec ses idées, et un nouveau discours. C'est un meneur. Il fait tout pour redonner confiance au groupe, à chacun d'entre nous. Sinon, les entraînements, ce sont des séances classiques avec pas mal de travail tactique pour resserrer nos lignes.



« Le coach croit en nous. Il nous le répète. Il nous dit qu'on va le faire. »

Cette confiance, vous l'avez toujours ?

La confiance, je pense qu'à un moment donné, on l'avait perdue. On vit une saison très compliquée. Ce n'est pas simple. Mais on sait où on en est. Le groupe reste concerné et déterminé. On est des battants.

Le nouveau coach a un discours positif, on le sent déterminé et enthousiaste malgré la situation...

C'est ça. Le coach croit en nous. Il nous le répète. Il nous dit qu'on va le faire.

Que pensez-vous du Mercato ?

Il y a des recrues, c'est bien. C'est cool. Les nouveaux apportent leur fraîcheur. Ça donne une nouvelle vague au groupe.

A titre personnel, comment vous sentez-vous ?

Physiquement, tout va bien. Après, cette année, je suis un peu moins régulier par rapport à la saison dernière. Mais j'en suis conscient. Je sais quand je suis bon et quand je ne le suis pas.

Vous n'avez pas toujours joué à votre poste...

Je suis avant tout un milieu. Mais je joue là où on a besoin de moi. Il n'y a aucun souci s'il faut dépanner. Je suis un joueur de devoir.

Vous avez perdu le brassard de capitaine. Qu'est-ce que cela change pour vous ?

Rien. Mon rôle reste le même. Dans le vestiaire, rien n'a changé. Ce n'est pas parce que je n'ai plus le brassard que mon rôle doit changer, mon investissement. Je suis toujours derrière les gars. Même sans le brassard, je peux toujours avoir un leadership.

Est-ce que c'est un poids en moins ?

Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça me libère oui et non. Avoir le brassard, ça reste une fierté pour moi. Le perdre, ça n'a pas été forcément facile, mais on en a parlé tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Je suis à l'aise avec ça maintenant.