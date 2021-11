ASSE : les 2 grands perdants de la série victorieuse des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Même si elle ne se fait pas trop d'illusion avant son match de dimanche contre le PSG, l'AS Saint-Etienne se félicite d'avoir enfin lancé sa saison. Après avoir aligné les résultats négatifs lors des douze premières journées, les hommes de Claude Puel ont successivement battu Clermont (3-2) et Troyes (1-0). De vrais exploits à chaque fois puisqu'ils étaient menés 0-2 par les Auvergnats en seconde période et qu'ils étaient fortement handicapés dans l'Aube.

S'il y a de la joie chez la grande majorité des Stéphanois, deux peuvent cependant faire la grimace : Harold Moukoudi et Yvan Neyou. En effet, le défenseur central et le milieu de terrain étaient titulaires lors de la période noire et ils n'ont pas participé aux deux victoires pour cause de blessures. En l'absence de l'ancien Havrais, Saïdou Sow et Mickaël Nadé ont épaulé Timothée Kolodziejczak dans l'axe. Pour suppléer Neyou, Claude Puel a eu la bonne idée de faire descendre Ryad Boudebouz pour le match contre Troyes. Dans un rôle à la Pirlo, l'ancien Sochalien a brillé. Peut-être pas une bonne nouvelle pour le Camerounais…

