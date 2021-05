ASSE : les 5 héros de la victoire du maintien à Montpellier (2-1)

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Montpellier HSC

Hamouma – Debuchy, le poids du symbole

Qui d'autres que les tauliers en fin de contrat pouvaient marquer les deux buts du maintien ? A Montpellier, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy n'ont pas été « monstrueux » mais ils ont été présents aux bons endroits au bon moment pour marquer. Sans doute pas les deux buts les plus difficiles de leur carrière mais qu'ils sont précieux... A l'image de ces deux leaders par l'exemple. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Romain Hamouma, touché et remplacé à la 75e minute.

Gourna – Camara, l'axe fort

En plus de dégager une puissance et une sérénité incroyable dans la conquête du ballon, le duo de récupération « made in L'Etrat » a été décisif à la Mosson. Les Verts ont égalisé par Romain Hamouma sur une attaque impulsée par Lucas Gourna-Douath (16e) et Saint-Etienne a pris l'avantage sur un centre du meilleur soldat de Puel Mahdi Camara (50e).

Bouanga finit mieux la saison

Si le Gabonais réalise une moins bonne saison que la précédente (7 buts, 4 passes décisives en 33 apparitions), on se rappelera que l'ancien Nîmois aura répondu présent sur les matchs-clés. Buteur à Rennes (2-0) et à Nîmes (2-0), Bouanga a délivré une passe décisive sur l'égalisation à Montpellier. Bien meilleur en 2021 (4 buts, 2 passes) qu'il ne l'était en 2020.