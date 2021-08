ASSE : les ambitions du jeune Bryan Nokoué

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Il fallait s'y attendre... Dans sa valse des prolongations, l'ASSE a fait signer un premier contrat professionnel à Bryan Nokoué, la semaine dernière. La durée du contrat n'a pas été communiquée mais il s'agit selon nos informations d'un bail de trois ans. Cette signature n'est pas une surprise. Car au fil de l'été, le jeune latéral (19 ans) avait su se faire une place dans le groupe. Et il était sur le banc contre Lorient pour débuter la saison, à Geoffroy-Guichard. Une grande première pour le jeune camerounais. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur, a-t-il commenté. Je vais tout faire pour continuer à progresser. Je veux aller chercher le plus haut niveau. Toutes les conditions sont réunies ici pour que je puisse bien travailler sous les ordres de Claude Puel ou avec le groupe réserve. Signer quelques jours après ma première dans le groupe professionnel en Ligue 1 Uber Eats est en plus une belle symbolique. Je suis très fier ».

Puel : « Nous allons faire en sorte de le développer »

Dans l'esprit de Claude Puel, qui a choisi de ne pas renouveler le contrat de Matthieu Debuchy, c'est Alpha Sissoko qui devait doubler le poste d'Yvann Maçon. Mais l'ancien clermontois, fragile physiquement, a eu plusieurs pépins durant la préparation, et quelques contre-performances en amical qui ont permis à Nokoue d'avoir du temps de jeu. Et ce dernier a su en profiter. Arrivé lors de l'été 2018 en provenance du Montrouge FC, le natif de Yaoundé (Cameroun), qui a récemment disputé la CAN U20 avec sa sélection, est après Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé, le 5e jeune du centre de formation à signer un premier contrat professionnel cet été. « Je suis très heureux que Bryan signe ce premier contrat professionnel, a commenté Claude Puel. C’est un joueur en devenir qui a eu l’opportunité de participer à quelques matches amicaux et s’est bien comporté dans l’attitude. Il est à l’écoute. Comme tout jeune, il a encore des qualités à travailler mais il présente un bon profil. Nous allons faire en sorte de le développer et de l’accompagner comme nous le faisons pour les autres éléments du centre de formation. Bienvenue à lui dans la famille professionnelle de l’AS Saint-Étienne. »